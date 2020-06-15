اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 08:13 م
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العلماء يحذرون: كورونا قد يتسبب فى الإصابة بمرض السكر لتأثيره على البنكرياس

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 م
العلماء يحذرون: كورونا قد يتسبب فى الإصابة بمرض السكر لتأثيره على البنكرياس كورونا قد يتسبب فى الاصابة بالسكر.. ربما نتيجة السمنة
كتبت أمل علام

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يخشى العلماء أن يتسبب فيروس كورونا التاجي، في الإصابة بمرض السكري لدى الأشخاص الأصحاء، فقد يلتصق الفيروس بالبنكرياس، والكبد، والكلى، وكذلك الرئتين، ويسبب اختلالات متعددة في التمثيل الغذائي للجلوكوز، فقد حذر فريق من الخبراء الدوليين من أن فيروس كورونا التاجي قد يسبب مرض السكري لدى الأشخاص الأصحاء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة" Independent"

مرضى فيروس كورونا قد يعانون من مرض السكر
مرضى فيروس كورونا قد يعانون من مرض السكر

وأضاف، مجموعة مكونة من 17 طبيباً بارزاً، في رسالة مفتوحة نشرت مؤخرا، إن حالات جديدة من حالة السكر في الدم تم تشخيصها مراراً وتكراراً لدى المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، يعترفون بأنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يترابط الاثنان.

وأشارت الصحيفة الى أن الأبحاث أظهرت سابقًا أن البروتين" ACE-2   "، الذي يبدو أن فيروس كورونا يرتبط به داخل جسم الإنسان، لا يقع فقط في الرئتين، ولكن أيضًا في الأعضاء المشاركة في استقلاب الجلوكوز، بما في ذلك البنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والكبد، والكلى.

يفترض العلماء، أنه إذا تم ربط الفيروس بهذه الأعضاء، فقد يتسبب بعد ذلك في اختلالات متعددة في استقلاب الجلوكوز، مما يؤدي إلى ظهور مرض السكري في بعض الحالات.

وأوضح الخبراء في رسالتهم " أنه تم الآن إنشاء سجل عالمي لحالات مرض السكري الجديدة في مرضى فيروس كورونا "Covid-19 "، والمسمى مشروع تسجيل ".CoviDiab

وقال فرانشيسكو روبينو، أستاذ جراحة التمثيل الغذائي في كلية كينجز كوليدج بلندن، والرئيس المشارك في التسجيل:" نحاول بالطبع فهم الموقف وراء الملاحظات"، حيث تشير الدلائل السابقة بالفعل إلى أن فيروس كورونا التاجي، يمكن أن يسبب مضاعفات أكثر خطورة في مرضى السكري الحاليين، تم الإبلاغ أيضًا عما يقرب من ربع الأشخاص الذين ماتوا من فيروس كورونا Covid-19 بأنهم كانوا يعانون من الاصابة بمرض السكر الدم.

علاقة كورونا بمرض السكر
علاقة كورونا بمرض السكر

أضاف البروفيسور روبينو: "إن مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، ونحن ندرك الآن عواقب الصدام الحتمي بين جائحتين، "بالنظر إلى الفترة القصيرة من الاتصال البشري بهذا الفيروس التاجي الجديد، فإن الآلية الدقيقة التي يؤثر بها الفيروس على استقلاب الجلوكوز لا تزال غير واضحة، ولا نعلم ما إذا كان المظهر الحاد لمرض السكري عند هؤلاء المرضى يمثل النوع الكلاسيكي 1 أو النوع 2 أو ربما شكل جديد من مرض السكري، ومع ذلك، حث بعض الخبراء على توخي الحذر بشأن العلاقة المتصورة.

كيف يغزو فيروس كورونا جسمك
كيف يغزو فيروس كورونا جسمك

وقال، "قد تكون البيانات مشوشة لعدة أسباب، على سبيل المثال، نحن نعلم أن أي مرض يسبب الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مؤقتًا، ونرى ذلك على سبيل المثال مع الأزمات القلبية"، مضيفا أيضًا، فان الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا" Covid "، قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري، ربما لأنهم يعانون من زيادة الوزن.


كورونا

فيروس كورونا والاصابة بمرض السكر

علاقة مرض السكر بفيروس كورونا

مرضى السكر

مرضى فيروس كورونا

الاصابة بالسكر

سبب الاصابة بمرض السكر

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