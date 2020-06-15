اليوم السابع
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التحفظ على خلاطة أسمنت بالزقازيق قبل صب بناء بدون تراخيص.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:54 م
التحفظ على خلاطة أسمنت بالزقازيق قبل صب بناء بدون تراخيص.. صور الخلاطة
الشرقية-إيمان مهنى

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تحفظت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على خلاطة أسمنت، لبناء بدون تراخيص ،وكان توجهت لجنة مكبرة بتوجيهات نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، إلى حي المستشارين، مكونه من خالد أمين جمعه، و محمد العوضي نواب رئيس المركز، أحمد العكش مدير الإدارة الهندسية سيد رمضان رئيس قسم الاشغالات وقوه القسم تم التحفظ علي معده "بامب" لتخليط مواد البناء لعقار مخالف بمنطقه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك بناء علي تعليمات مشددة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى المهد وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .

وكان صدر الكتاب  الدوري رقم ( 8 لسنه 2020)  بالزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.

كما شكلت  لجان متابعه ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الإدرات الهندسية ومديرى الأملاك  بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القروية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة خاصة فى أوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

 

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