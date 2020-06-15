اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التأمين الصحى: تخصيص 560 سيارة إسعاف على كل لجان امتحان الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:04 م
التأمين الصحى: تخصيص 560 سيارة إسعاف على كل لجان امتحان الثانوية العامة الثانوية العامة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن  تخصيص 560 سيارة إسعاف على كل لجان الامتحان لطلاب الثانوية العامة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة عليا فى انعقاد دائم مع المحافظات وهيئة الإسعاف والتعليم للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج اليوم المذاع على قناة dmc ، أن هناك خط ساخن سيعلن قبل بدا الامتحان للابلاغ عن أى حالات مرضية داخل اللجان، مطالبا من وصول الطالب إلى اللجنة بساعتين، مضيفا أن فرق طبية توقع الكشف الطبى على الطلاب وقياس الحرارة وتتابع الطلاب قبل بداية امتحان الثانوية العامة.  

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو اختبار مواد الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 


التامين الصحى

لجان الثانوية العامة

سيارة اسعاف

اخبار عاجلة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ دمياط تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة الثانوية العامة والأزهرية

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:30 م

شاهد كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم فى القاهرة

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:08 م

تعليم القاهرة تستقبل اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة بالوايلى

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:51 م

محافظ الفيوم يحدد تنسيق الشهادة الاعدادية 258 درجة للقبول بمدارس الثانوى العام

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:56 م

وزيرة الصحة: 560 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة