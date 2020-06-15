اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 12:21 م
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اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر زفتى وسط غياب الأجهزة التنفيذية.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 م
اضبط مخالفة.. تلال القمامة تحاصر زفتى وسط غياب الأجهزة التنفيذية.. صور القمامة تحاصر مدينة زفتى فى الغربية
الغربية - محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، بسبب الإهمال الشديد الذى تعانى منه المدينة من تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الشوارع الرئيسية والفرعية والتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولته تراكمات وتلال القمامة تحاصر منازل وشوارع ومدارس مدينة زفتى فى ظل هذة الظروف الصعبة وتفشى وباء فيروس كورونا، ما أثار غضب الكثير من المواطنين.
 
وفى هذا الصدد قال أحمد فوزى أحد شباب المدينة إنه بالرغم من المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية فى محاربة هذا الوباء الذى اجتاح العالم، نرى إهمالا شديدا من المسئولين بالأجهزة التنفيذية، مضيفا أن منطقة المدارس وخلف مدرسة المديرية، تعانى من تراكم القمامة، وقمنا بإرسال شكاوى إلى مكتب المحافظ دون جدوى.
 
وأضاف: الشوارع الرئيسية والفرعية تحولت إلى مقالب قمامة مفتوحة، ويقوم الأهالى بإشعال النيران بها للتخلص منها لعدم رفعها من الأجهزة المختصة، الأمر الذى أصبح يشكل خطورة أكبر على حياة الأطفال وكبار السن بسبب الانتشار الكبير للأدخنة السامة.
 
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (1)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (2)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (3)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (4)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (5)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (6)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية (7)
القمامة تحاصر مدينة زفتي في الغربية

 


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