وقالت لاري - في تصريح صحفي اليوم وفقا لوكالة الانباء الايرانية /إرنا/- إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2449 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و 876 حالة حتى الآن بينهم 2765 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 150 ألفا و590 شخصا حتى الآن، بينما توفي 113 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى 8950 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و269 ألفا و194 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.