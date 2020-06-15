احتجزه بشقته وطعنه وألقاه من الشرفة.. تفاصيل قضية قتل شاب بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية واقعة قتل أصبحت حديث الشارع، بعد ما لقى شاب مصرعه بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى بالإسكندرية بعد سقوطه من شرفة العقار ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل محاولة إسعافه، وكانت المفاجأة عندما كشفت النيابة وجود شبهة جنائية فى الواقعة وليس انتحارا.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمصرع أحمد عبد المجيد مواليد 2001 سقط من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى غرب الإسكندرية، وتم ابلاغ النيابة العامة وتوجه إليها المستشار محمد البدوى وكيل النائب العام، وبالمعاينة تبين وجود جرح طعنى نافذ فى الظهر من الناحية اليسرى بواسطة "مفك"، وقررت النيابة فتح التحقيقات فى الواقعة لوجود شبهة جنائية.

وبالتحريات تبين أن المجنى عليه كان متواجد لدى المتهم وهو "خ.إ" صاحب محل كماليات سيارات 40 سنة زوج أخته يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى واحتجزه فى شقته لإجبار زوجته على العودة إلى المنزل لوجود خلافات زوجية مع شقيقة المجنى عليه، ونشبت مشاجرة بينهما تطرقت إلى قيام المتهم بجلب المفك وطعن المجنى عليه من الظهر وألقاه من الشرفة.

وفى تحقيقات النيابة تبين أن المتهم شعر بالخوف والذعر بعدما ألقى المجنى عليه وأخبر الجيران أن شقيق زوجته انتحر وفشل فى إنقاذه ووصلت الشرطة والنيابة وتبين قتل المجنى عليه وإلقائه من الشرفة بعد طعنه، وتم تحرير محضر رقم 6766 لسنة 2020 إدارى الدخيلة وجارى استكمال التحقيقات.