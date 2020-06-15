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إصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق دكرنس-ميت فارس بالدقهلية

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:28 م
إصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق دكرنس-ميت فارس بالدقهلية إسعاف - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب أربعة أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كرم التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتلقي اللواء فاصل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز دكرنس بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كرم التابعة لمركز دكرنس بطريق دكرنس -ميت فارس.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من آمال عبد الرحيم جاد، 45  سنة مقيمة ببني عبيد وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة  الدولي، وعلى محمد ، 46  سنة، ومحرم صالح الشافعي، 60 سنة وجميعهم مقيمون بمركز بني عبيد، وتم نقلهم إلى مستشفي دكرنس، وعارف محمد محمد رزق، 60 سنة مقيم بميت طريف بمركز دكرنس، أثناء استقلاهم السيارة رقم د س ع 6893، ميكروباص

وتم إلقاء القبض على السائق ويدعي صابر نور عبد الخالق بمعرفة الشرطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


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