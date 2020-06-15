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أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة بـ6 أكتوبر .. والعنب يتراوح بين 4-9 جنيهات

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:52 م
أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة بـ6 أكتوبر .. والعنب يتراوح بين 4-9 جنيهات صورة ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 15 – 6 – 2020 استقرارا فى السوق المحلى لمعظم الأصناف الصيفي، وذلك بعد انخفضت أسعارها خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بفضل كثافة الإنتاج المصرى وهذا ما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية .

وقال محسن الفيومى عضو مجلس امناء سوق الجملة ب 6 أكتوبر أن أسعار الفواكه بالأسواق تشهد استقرارا فيما عدا الليمون حيث ارتفعت اسبابه نظرا للإقبال الشديد عليه من قبل المستهلك وذلك فى أزمة كورونا المنتشرة حاليا، حيث إن الغالبية العظمى تحصل هليه كمصدر لفيتامين سي، موضحا أن السعر يتراوح بين 20 – 30 جنيها كسعر جملة، بينما سجل البرتقال الصيفي أسعارا تتراوح بين 6 – 9 جنيهات للكيلو .

وأضاف الفيومى فى تصريح خاص لليوم السابع أن أسعار العنب البناتى الأصفر تتراوح بين  5 – 8 جنيهات، والعنب البناتى الأحمر بين 4 – 9 جنيهات وعنب الكرمسن 13 جنيها، فيما سجل التفاح المصرى اسعارا تتراوح بين 5 – 8 جنيهات، بينما تتراوح أسعار الفروالة بين 4 – 7 جنيهات، والكانتلوب 3 – 6 جنيهات، والشمام 4- 7 جنيهات .

وأشار الفيومى إلى أن أسعار الخوخ العريشي بين 3 – 5 جنيهات والبطيخ يتراوح سعره بين 15 – 30 جنيها للواحدة، وتراوح سعر البرقوق بجميع اصنافه بين 7 – 12 جنيها للكيلو، وسجل المشمش اسعار تتراوح بين 7 – 10 جنيهات الكيلو .

والجدير بالذكر أن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية بلغت مليون و361 ألف طن، منذ بدء موسم الصادرات وحتى9 من الشهر الجارى، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك منافذ وأسواق جديدة  للبرتقال المصرى الذى يغزو كل أسواق العالم، متابعا وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، متابعا أنهتم فتح سوق جديد فى أوزبكستان لأول مرة، متابعا إن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة  خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية فى ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا، تغزو الصادرات الزراعية المصرية جميع الأسواق العالمية .

 


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