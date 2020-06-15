أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة بأكتوبر .. الطماطم تبدأ من 1.5 جنيه

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق الخضروات محليا حالة من الاستقرار عقب شهر رمضان المبارك حيث انخفضت أسعار معظم الأصناف وفق الاسعار المعلنة بسوقى الجملة بالعبور وبـ6 أكتوبر، ويأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت نسبة الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة خلال أزمة كورونا .

وقال محسن الفيومى عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر ورئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا اليوم الاثنين 15 – 6 – 2020 حسب الأ3سعار المعلنة بسوق الجملة بأكتوبر، موضحا أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5 – 3 جنيهات، فى حين سجلت اسعار الخيار البلدى بين 2.5 – 4 جنيهات، والخيار الصوب بين 3 – 4.5 جنيه، والبصل يتراوح سعره بين 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو .

وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أسعار البطاطس تتراوح بين 2-3 جنيهات، وأسعار الفاصوليا بين 4 – 7 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان بجميع أصنافه تتراوح بين 1.5 – 4 جنيهات، سعر الثوم ليتراوح 12 - 18جنيها، الملوخية 3-4 جنيهات، البامية بـ 10 جنيهات .

وكانت وزارة النقل أعلنت أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 36 سفينة و32 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 79 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 102 ألف طن بضائع عامة بينها 42 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 278 ألف طن حديد وذرة وخشب وفول صويا.