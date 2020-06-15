أحد المتعافين من كورونا بأسوان: مستشفى الحجر الصحى يقدم خدمات مميزة.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد الصاوى على، مواطن أسوانى أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن مستشفى الصداقة المخصصة للحجر الصحى، تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض، ويحرص الفريق الطبى وجميع العاملين فى المستشفى على تقديم أفضل خدمة للمرضى، ووجه "الصاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "رسالة لمروجى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى من منتقدى هذه المستشفى، مؤكدا أنهم يتناقلون المنشورات على مواقع التواصل دون دراية أو تحقق من هذه الشائعات وتدقيقها، مشيرا إلى أن تجربته داخل المستشفى تؤكد على مدى الرقى فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال: لا داعى لهذه الانتقادات الهدامة، حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الفردية لكن بشكل عام فإن هذا الصرح يمكن وصفه بأنه "واقف على حيله" ويتمتع بإمكانيات عالية ماديا وطبيا ومجهز للتعامل مع الحالات، ويقدم مساعدات طبية ولابد أن نحافظ على بلدنا ومصرنا الحبيبة، متمنيا أن يستمر هذا ااصرح فى تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وتابع قائلا إن الله أتم عليه نعمة الشفاء داخل مستشفى الصداقة التخصصى وخروجه من الحجر الصحى بعد إجراء تحليلين وظهرتا النتيجة "سلبية"، كوجها الشكر للأطباء والمسئولين عن الحالة وطاقم التمريض سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، كما وجه الشكر لعمال النظافة لحرصهم الدائم على النظافة والتعقيم بشكل مستمر.