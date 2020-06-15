اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

للرد على الشائعات..

أحد المتعافين من كورونا بأسوان: مستشفى الحجر الصحى يقدم خدمات مميزة.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:13 م
أحد المتعافين من كورونا بأسوان: مستشفى الحجر الصحى يقدم خدمات مميزة.. فيديو
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد الصاوى على، مواطن أسوانى أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن مستشفى الصداقة المخصصة للحجر الصحى، تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض، ويحرص الفريق الطبى وجميع العاملين فى المستشفى على تقديم أفضل خدمة للمرضى، ووجه "الصاوى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "رسالة لمروجى الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى من منتقدى هذه المستشفى، مؤكدا أنهم يتناقلون المنشورات على مواقع التواصل دون دراية أو تحقق من هذه الشائعات وتدقيقها، مشيرا إلى أن تجربته داخل المستشفى تؤكد على مدى الرقى فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

 

وقال: لا داعى لهذه الانتقادات الهدامة، حتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الفردية لكن بشكل عام فإن هذا الصرح يمكن وصفه بأنه "واقف على حيله" ويتمتع بإمكانيات عالية ماديا وطبيا ومجهز للتعامل مع الحالات، ويقدم مساعدات طبية ولابد أن نحافظ على بلدنا ومصرنا الحبيبة، متمنيا أن يستمر هذا ااصرح فى تقديم خدمة متميزة للمرضى.

 

وتابع قائلا إن الله أتم عليه نعمة الشفاء داخل مستشفى الصداقة التخصصى وخروجه من الحجر الصحى بعد إجراء تحليلين وظهرتا النتيجة "سلبية"، كوجها الشكر للأطباء والمسئولين عن الحالة وطاقم التمريض سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، كما وجه الشكر لعمال النظافة لحرصهم الدائم على النظافة والتعقيم بشكل مستمر.

 

 

 


كورونا

متعافين من كورونا

اسوان

مستشفى اسوان التخصصى

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة