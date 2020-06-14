اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير النفط العراقى يتوقع تخطى أسعار النفط 40 دولارا فى النصف الثانى من 2020

الأحد، 14 يونيو 2020 09:09 م
وزير النفط العراقى يتوقع تخطى أسعار النفط 40 دولارا فى النصف الثانى من 2020 استثمارات النفط - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع وزير النفط العراقى، حسان عبد الجبار، أن تتخطى أسعار النفط 40 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2020

وأضاف عبد الجبار أن العراق يمكنه وقف استيراد الغاز الإيرانى فى 2024 ، إذا تم استكمال كل مشروعاته في مجال الغاز وفقا لما هو مقرر.
 
كما توقع وزير النفط العراقي وصول إيرادات النفط في يونيو لنحو 2.5 مليار دولار بما في ذلك نحو 500 مليون دولار سيتم دفعها كتكاليف لشركات دولية
 
وذكر حسان عبد الجبار، إن بلاده ستصدر 2.8 مليون برميل يوميا في المتوسط ، خلال شهر يونيوالجارى.
 
وأضاف  أنه من مصلحة العراق الالتزام باتفاق خفض الانتاج الذي أقرته أوبك+
 
وذكر، أن كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت
كما قال إنه سيطلب من إقليم كردستان المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق أوبك+.
 
وكان العراق اتفق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض انتاج النفط الخام في يونيو، وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز اليوم الأحد.
 
وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

 


وزير النفط العراقى

اسعار النفط

النفط

العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة