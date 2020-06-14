وزير النفط العراقى يتوقع تخطى أسعار النفط 40 دولارا فى النصف الثانى من 2020

توقع وزير النفط العراقى، حسان عبد الجبار، أن تتخطى أسعار النفط 40 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2020

كما توقع وزير النفط العراقي وصول إيرادات النفط في يونيو لنحو 2.5 مليار دولار بما في ذلك نحو 500 مليون دولار سيتم دفعها كتكاليف لشركات دولية

وأضاف عبد الجبار أن العراق يمكنه وقف استيراد الغاز الإيرانى فى 2024 ، إذا تم استكمال كل مشروعاته في مجال الغاز وفقا لما هو مقرر.

وذكر حسان عبد الجبار، إن بلاده ستصدر 2.8 مليون برميل يوميا في المتوسط ، خلال شهر يونيوالجارى.

وأضاف أنه من مصلحة العراق الالتزام باتفاق خفض الانتاج الذي أقرته أوبك+

وذكر، أن كل الشركات الأجنبية تقريبا ردت بالإيجاب على طلب مراجعة بنود عقد خدماتها لكن شركة واحدة رفضت

كما قال إنه سيطلب من إقليم كردستان المساهمة في حصة الخفض طبقا لاتفاق أوبك+.

وكان العراق اتفق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض انتاج النفط الخام في يونيو، وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز اليوم الأحد.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.