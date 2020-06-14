وزيرة التجارة: صرف 3.16 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ يناير 2020

كتب – إسلام سعيد

دعت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، إلى مراجعة برنامج رد الأعباء التصديرية مع المصدرين للوصول إلى نوع من التوافق، وتم صرف 3.168 مليون جنيه منذ أول يناير وصرف 30% من مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعام المالى 2019- 2020 ، مع استثناء الشركات من تقديم شهادة الموقف الضريبى.

وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"، أنه من ضمن القرارات التى تم العمل عليها، أنه تم وضع تصور جديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكان هناك بعض الشركات لديها بعض الاعتراض على بنود معينة فى برنامج رد الأعباء، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يراعى أن يوجه بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة، وتم التوجيه بصرف 10% للشركات فوق ما تم الاتفاق عليه,

وأشارت إلى أن تعميق الصناعة المحلية يتطلب العمل مع القطاع الخاص، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى توفير المستلزمات الإنتاجية بأسعار مناسبة ومصنعة محليا، وعقدنا لقاءات مع القطاع الهندسي والغزل والنسيج والملابس، ورصدنا تشوهات فى بعض العملية التصنيعية، منها إمكانية التصنيع محليا لكن لابد من سعر مناسب، وعدم فقد فرص تصنيعية.

بدوره، قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة وسط حالة عدم يقين الفترة الحالية، الأمر الذى يجعل القطاع الخاص ينتظر رسالة طمأنة من الدولة.