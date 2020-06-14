وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث مساهمة قوات "الدعم السريع" في تعزيز جهود اللجنة في مكافحة جائحة "كورونا" بالولايات المختلفة، عبر القيام بعمليات التعقيم والتوعية، إلى جانب تقديم التسهيلات لإنشاء مراكز للعزل وإسكان الأطباء.

وأشار تاور إلى أنه تم أيضا بحث الأوضاع في ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، وفرص التعاون فيما يخص قطع الطريق أمام الساعين إلى خلق مواجهات ذات طابع قبلي في المنطقة التي تتميز بالتعايش والتنوع، مؤكدا على تركيزهما على ضرورة الاضطلاع بدور أكبر في محاصرة الفتنة في هذه المنطقة حتى لا تنفلت الأوضاع ويتم فتح ثغرة جديدة لأعداء التعايش وأعداء السودان بصورة عامة.