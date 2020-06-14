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محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ودراسة نقل منفذ الحى الإماراتى

الأحد، 14 يونيو 2020 07:44 م
محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ودراسة نقل منفذ الحى الإماراتى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأحد، مع رؤساء الأحياء، لمناقشة ومتابعة الجهود الجارية لإزالة التعديات والاشغالات، وسير العمل بعدد من المشروعات.  وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة  والاجهزة المعنية .

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء، خلال الاجتماع، بالتيسير على المواطنين أثناء دفع إيجارات الوحدات السكنية والمحلات من خلال زيادة عدد ساعات العمل، مشددا على استمرار حملات إزالة التعديات والاشغالات، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة.

 

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجارية، موجها بدراسة نقل منفذ الحي الإماراتي على محور 30 يونيو بالتنسيق مع أمن الموانئ.

 


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