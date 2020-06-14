اليوم السابع
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محافظ بنى سويف ينعى وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم متأثرة بإصابتها بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 05:41 م
محافظ بنى سويف ينعى وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم متأثرة بإصابتها بكورونا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف ايمن لطفى

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نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة "إيمان إبراهيم" طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، والتى وافتها المنية اليوم بمستشفى سمسطا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الدكتورة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحى، والتى قد استشهدت  لأداء واجبها المهنى والوطنى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بنى سويف جميعهم نعمة الصبر والسلوان.

 

وأكد محافظ بنى سويف على عظم مايقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهنى والإنسانى تجاه أبناء وطنهم الغالى مصر، سائلًا المولى عزوجل أن يحفظ وطننا مصر  من كل مكروه وسوء ، وأن يرفع الوباء والبلاء.

 

 

 


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