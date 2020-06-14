محافظ بنى سويف يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة بتكلفة 26 مليون جنيه

بنى سويف – أيمن لطفى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، اليوم ، المعدات والسيارات التى تسلمتها المحافظة والبالغ عددها 36 مُعدًة وسيارة متنوعة الحجم والاستخدام ، ضمن أنشطة تحسين البيئة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 ، والتى سيتم توزيعها لدعم منظومة النظافة والخدمات بالمرافق العامة على مستوى المحافظة وذلك بقيمة إجمالية 26 مليون و219 ألف جنيه

حيث تفقد المحافظ المعدات التى تم اصطفافها بديوان عام المحافظة شرق النيل ، وشملت لوادر وقلابات وسيارات دوبل كابينة ، مشيراً إلى أن الدولة تدعم خطة المحافظة التنموية بشكل عام ، وملف تحسين مستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة خاصة ، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة ، سواء فى مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدروها على الوجه المطلوب ، مشيدا بالتعاون والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة،خاصة وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تدعم خطة المحافظة الحالية لتطوير وتحسين المنظومة .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالى الحالى بنسبة 100% ،من خلال اعتمادات الخطة التى بلغت 419 مليون جنيه و117 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من هذا الاعتماد ، مضيفاً أنه سيتم البدء فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2020/2021 فى أول شهر يوليو القادم باعتمادات 540 مليون جينه بزيادة 120 مليون عن خطة العام الماضى ، مما يؤكد على اهتمام الدولة الملحوظ بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد .

من جانبه أشار السكرتير العام اللواء هشام شادى ،إلى أنه سيتم تسليم تلك المعدات للوحدات المحلية والتى تستهدف دعم القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسي، مشيرا إلى أن خطة العام المالى الحالى المقرر انتهاؤها فى 30 يونية الجارى ، تم تنفيذها بنسبة تزيد عن الـ 100% ، حيث تم صرف 421 مليون و 360 ألف جنيه فى كافة القطاعات ، وكان الاعتماد المقرر لخطة العام المالى الحالى والذى سينتهى 30 يونية الجارى قد بلغت 419 مليون و117 ألف جنيه

كما أوضح السكرتير العام أن بنود الخطة شملت صرف 48 مليون و27 ألف جنيه لأنشطة قطاع الكهرباء، و262 مليون و156 ألف جنيه لبرنامج الرصف ، و27 مليون و 224 ألف جنيه للكبارى ، و30 مليون و153 ألف جنيه لأنشطة تحسين البيئة ،و 17 مليون و598 ألف جنيه لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور ، بالإضافة 36 مليون و472ألف جنيه لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن .

محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة