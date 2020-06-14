اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة بتكلفة 26 مليون جنيه

الأحد، 14 يونيو 2020 04:05 م
محافظ بنى سويف يتفقد معدات وسيارات منظومة النظافة بتكلفة 26 مليون جنيه محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة
بنى سويف – أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، اليوم ، المعدات والسيارات التى تسلمتها المحافظة والبالغ عددها 36 مُعدًة وسيارة متنوعة الحجم والاستخدام ، ضمن أنشطة تحسين البيئة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 ، والتى سيتم توزيعها لدعم منظومة النظافة والخدمات بالمرافق العامة على مستوى المحافظة وذلك بقيمة إجمالية 26 مليون و219 ألف جنيه

حيث تفقد المحافظ المعدات التى تم اصطفافها بديوان عام المحافظة شرق النيل ، وشملت لوادر وقلابات وسيارات دوبل كابينة ، مشيراً إلى أن الدولة تدعم خطة المحافظة التنموية بشكل عام ، وملف تحسين مستوى منظومة النظافة وتحسين البيئة خاصة ، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة ، سواء فى مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدروها على الوجه المطلوب ، مشيدا بالتعاون والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة،خاصة وأن الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة تدعم خطة المحافظة الحالية لتطوير وتحسين المنظومة .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالى الحالى بنسبة 100% ،من خلال اعتمادات الخطة التى بلغت 419 مليون جنيه و117 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بأكثر من هذا الاعتماد ، مضيفاً أنه سيتم البدء فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2020/2021 فى أول شهر يوليو القادم باعتمادات 540 مليون جينه بزيادة 120 مليون عن خطة العام الماضى ، مما يؤكد على اهتمام الدولة الملحوظ بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد .

من جانبه أشار السكرتير العام اللواء هشام شادى ،إلى أنه سيتم تسليم تلك المعدات للوحدات المحلية والتى تستهدف دعم القطاعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة التى يتعامل معها المواطن بشكل يومى وأساسي، مشيرا إلى أن خطة العام المالى الحالى المقرر انتهاؤها فى 30 يونية الجارى ، تم تنفيذها بنسبة تزيد عن الـ 100% ، حيث تم صرف 421 مليون و 360 ألف جنيه فى كافة القطاعات ، وكان الاعتماد المقرر لخطة العام المالى الحالى والذى سينتهى 30 يونية الجارى قد بلغت 419 مليون و117 ألف جنيه

كما أوضح السكرتير العام أن بنود الخطة شملت صرف 48 مليون و27 ألف جنيه لأنشطة قطاع الكهرباء، و262 مليون و156 ألف جنيه لبرنامج الرصف ، و27 مليون و 224 ألف جنيه للكبارى ، و30 مليون و153 ألف جنيه لأنشطة تحسين البيئة ،و 17 مليون و598 ألف جنيه لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور ، بالإضافة 36 مليون و472ألف جنيه لدعم احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن .

A73A0963
محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

A73A0965
محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

A73A0971
محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

A73A0977
محافظ بنى سويف يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

 


بنى سويف

محافظ بنى سويف

منظومة النظافة ببنى سويف

اخبار مصرية

سكرتير عام محافظة بنى سويف

اخبار مصريةن اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح جاهز لديربى ليفربول ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة