محافظ الوادى الجديد: طبيب وإسعاف ولجنة خاصة لمخالطى حالات كورونا بامتحانات الثانوية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

وجه محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، بتوفير طبيب وسيارة إسعاف وتنفيذ لجنة خاصة للمخالطين بحالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها 21 يونيو الجارى، وأكد الزملوط، خلال ترأسه مساء أمس السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تجهيز مقار اللجان بكافة وسائل الراحة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من أي عدوى.

وأضاف الزملوط، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز الخمسة، بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تواجد الاطقم الطبية بمقار عملها سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين منهم.

كما كلف الزملوط، رؤساء المراكز ونوابهم المرور المستمر على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحلات السوبر ماركت ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من الالتزام بتوفير الكمامات والمطهرات للمواطنين وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تناول الاجتماع، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، بحث آخر مستجدات موقف تراخيص البناء، وتكليف مركزي الخارجة والداخلة سرعة الانتهاء من لجان حصر التراخيص وإعداد التقارير وعرضها في مده أقصاه 15 يومًا، مع السماح لمراكز الفرافرة وباريس وبلاط، الذين انتهوا من أعمال الحصر باستئناف العمل بالتراخيص السارية شريطة مطابقتها الاشتراطات البنائية القانونية.

كما بحث الزملوط، آخر مستجدات ملف التقنين، حيث وجه بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت إجراءاتها، وتنفيذ حملات إزالة موثقة لكافة تعديات واضعي اليد المتقاعسين عن سداد حق الدولة.