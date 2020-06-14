اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 09:02 م
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محافظ البحر الأحمر يمنح مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب

الأحد، 14 يونيو 2020 09:02 م
محافظ البحر الأحمر يمنح مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد محافظ البحر الأحمر مساء اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضاً مصوراً لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.

أكد المحافظ أنه لن يسمح بتعرض أي من المواطنين للترويع من الكلاب الضالة، مشيراً إلى أنه تابع ردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة والآراء الداعمة للقرار الذي أصدره أمس، بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في الشوارع دون إمساك صاحبها بها، وتحرير محاضر وغرامة مالية كبيرة للمخالفين، مشدداً على تطبيق القرار بحسم.

في نهاية الاجتماع أعطى محافظ البحر الأحمر مهلة أسبوع لمدير مديرية الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات حماية حقوق الحيوان.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.


البحر الاحمر

اخبار مصر

الغردقة

الكلاب الضالة

الطب البيطري

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