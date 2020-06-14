اليوم السابع
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فوائد البندق على صحة جسمك وبشرتك وشعرك

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد البندق على صحة جسمك وبشرتك وشعرك بندق-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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البندق من أشهر أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة، فضلا عن ذلك يتميز بمذاقه الطيب ويمكن استخدامه فى أكلات عديدة، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن فوائد البندق على الصحة هى:

فوائد البندق لصحة الجسم

1:يحتوى البندق على بعض الدهون الصحية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات.

2:تناول البندق يحافظ على صحة الجسم ويحميه من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، حيث انها تحتوى على بعض الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

3:يحتوى البندق على نسبة عالية من المغنسيوم والكالسيوم وبعض الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الكسر والالتهاب.

4:يساعد البندق على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات والالتهابات التى تتعرض لها، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

5:يحتوى البندق على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالامراض والعدوى.

فوائد البندق لصحة البشرة

1:يحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الاكسدة التى تعمل على تأخيرة علامات الشيخوخة على البشرة وتحميها من التجاعيد.

2:تناول البندق يعمل على نضارة وجمال البشرة ويعيد حيويتها، وذلك لاحتوائه على العناصر والفيتامينات الهامة للبشرة.

3:يحتوى البندق على فيتامين e الذى يساعد على ترطيب البشرة وجمالها.

4:يحتوى البندق على بعض الخصائص التى تحمى البشرة من اشعة الشمس الضارة.

5:له دور فعال فى علاج حب الشباب والتخلص من البثور السوداء فى البشرة.

فوائد البندق لصحة الشعر
 

1:يحتوى البندق على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط  والتلف.

2:يساعد تناول البندق على ترطيب الشعر وعلاج الجفاف .

3:يعمل على زيادة طول الشعر ونعومته.


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مكسرات

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