طوكيو تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكر تليفزيون أساهي أن طوكيو أكدت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو ما يمثل أكبر عدد إصابات منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في مايو.
وقال التلفزيون إن هذا هو أعلى رقم يومي منذ الخامس من مايو.
مشاركة
ذكر تليفزيون أساهي أن طوكيو أكدت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو ما يمثل أكبر عدد إصابات منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في مايو.
وقال التلفزيون إن هذا هو أعلى رقم يومي منذ الخامس من مايو.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة