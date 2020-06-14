طوكيو تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

ذكر تليفزيون أساهي أن طوكيو أكدت تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو ما يمثل أكبر عدد إصابات منذ أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في مايو.