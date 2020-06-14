اليوم السابع
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طبيب سعودى يزف بشرى سارة لمواطنى المملكة بشأن كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 12:31 م
طبيب سعودى يزف بشرى سارة لمواطنى المملكة بشأن كورونا
إيمان حنا

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قال  استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الإله المحيا السعودى، إن انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية يقل خلال فصل الصيف، وارتفاع حالات الإصابة المسجلة بكورونا في المملكة لا يعد مؤشرًا مقلقًا بذاته، وطمأنهم عن مستقبل الأوضاع الصحية المتعلقة بكورونا وذلك فى ظل المخاوف من التزايد الملحوظ مؤخرًا فى أعداد الإصابات. فيما حمل بشرى سارة للسعوديين خاصة فى ظل حالة القلق التى يعيشونها بسبب الوباء. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وأرجع الطبيب السعودي تزايد حالات الإصابة بشكل ملحوظ مؤخرًا إلى عدم التزام مجموعة من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلوكيات الصحية لمنع تفشي الفيروس.

 
وتوقع "المحيا" زيادة في أعداد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة بسبب التوسع في الفحوص، وقال الاستشاري: "قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة زيادة في الحالات بسبب التوسع في الفحص من خلال عيادات تطمن التي تتيح للمواطن والمقيم إجراء الفحوص في حال ظهور أي أعراض لديهم، و لن يكون هذا مؤشرًا مقلقًا بذاته"، مؤكدًا أن المهم أن يكون النظام الصحي لدينا قادرًا على استيعاب الحالات؛ وهو كذلك حسب تصريحات وزارة الصحة.
 
 
ونوه إلى الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة منذ بداية الجائحة، وأثمرت في نجاحها بقدر كبير في تسطيح منحنى كورونا في المملكة، وهي ما زالت إلى الآن قادرة على ذلك، مضيفًا أن "الانخفاض في الحالات قد لا يكون من السهل توقعه"، وتابع: "لكن كل خطوة من خطوات المسح التي تقوم بها وزارة الصحة ستقربنا بشكل كبير بإذن الله إلى المرحلة الأخيرة من المنحنى وهي الهبوط".
 
 
 
 

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