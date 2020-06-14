طبيب سعودى يزف بشرى سارة لمواطنى المملكة بشأن كورونا

إيمان حنا

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الإله المحيا السعودى، إن انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية يقل خلال فصل الصيف، وارتفاع حالات الإصابة المسجلة بكورونا في المملكة لا يعد مؤشرًا مقلقًا بذاته، وطمأنهم عن مستقبل الأوضاع الصحية المتعلقة بكورونا وذلك فى ظل المخاوف من التزايد الملحوظ مؤخرًا فى أعداد الإصابات. فيما حمل بشرى سارة للسعوديين خاصة فى ظل حالة القلق التى يعيشونها بسبب الوباء. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وأرجع الطبيب السعودي تزايد حالات الإصابة بشكل ملحوظ مؤخرًا إلى عدم التزام مجموعة من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلوكيات الصحية لمنع تفشي الفيروس.