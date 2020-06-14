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ضبط 55 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الأحد، 14 يونيو 2020 11:58 م
ضبط 55 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط أسلحة - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط من خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزي الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 55 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 55 قطعة سلاح متنوعة من بينها 20 بندقية آلية، و 25 بندقية خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة. وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 


ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

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