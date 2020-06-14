ضبط 54 قضية تموينية بسوهاج من بينها 470 عبوة مطهرات مجهولة المصدر

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة ، فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية ، وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل .

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة ، من بينها ضبط "السيد ف ع ا" 48 سنة ، صاحب محل مستلزمات طبية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وتم ضبط " 470 " عبوة مطهرات .

كما تم ضبط " 7 " قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات وضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ، و" 4 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل ، و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية ، و" 5 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز ، و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 3" قضايا عدم الإحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر .

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.