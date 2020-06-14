ضبط 15 قضية لمخابز تنتج خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

مرت الحملة التموينية المكبرة التى تم تنفيذها بإشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمشاركة مفتشى إدارة الرقابة التموينية، على المخابز بمركز ومدينة بنى عبيد.

وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمنشآت ومحلات الأغذية والبدالين التموينيين، لمواجهة كافه اشكال الغش التجارى والتلاعب فى إنتاج الخبز وفى صرف المقررات التموينية للمواطنين بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا لمخالفات متنوعة شملت ضبط 3 قضايا تصرف في الدقيق البلدي بكميه إجمالية قدرها 46 شيكاره دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية و1 قضية تجميع 60 بطاقة تموينية ذكيه و8 قضايا انتاج خبز بلدي ناقص الوزن و2 قضية انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

و قضية استخدام أسطوانة بوناجاز في غير الغرض وعدم تمكين رجال الضبط القضائي من تادية عملهم ، وقد وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالقضايا المشار إليها.

وفى ذات السياق أكد المحافظ على استمرار وتواصل تنفيذ الحملات التموينية بنطاق المحافظة بهدف تحقيق الانضباط فى تدوال السلع والتصدى لجميع المحاولات التى تستهدف المخالفة والتلاعب باقوات المواطنين والتعامل بكل الحسم والحزم مع كافه اشكال المخالفات تطبيقا للقانون وحرصا على توفير السلع للمواطنين بالجوده والوفرة المطلوبة وبالأسعار المناسبة حفظا على حقوق الدوله وحق المواطنين بنطاق المحافظة .