صور ..محافظ المنيا يتابع إزالة برج مخالف بحى غرب

المنيا – حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة بمنطقة المصاص الجديدة بعزبة شاهين التابعة لحى غرب المدينة، مؤكدا أنه لا استثناءات فى تطبيق القانون لأى بناء مخالف.

وكلف المحافظ، العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة كافة أعمال الإدارة الهندسية بحى غرب، مع حصر شامل للمبانى والأبراج المخالفة، والصادر لها قرارات إزالة للبدء فى تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشددا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد.

أوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية، و رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعامل بمنتهى الشدة مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت 819 حالة تعد ى زراعة على أملاك دولة على مساحة 3944 فدان، و 2113 حالة تعدى بناء على أراضى زراعية خاصة بمساحة 327130 متر مربع، و 760 حالة تعجى بناء على أملاك دولة بمساحة 58569 متر مربع، و 816 حالة بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 84355.