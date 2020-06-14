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صور.. عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: أجرينا حوارا مع 27 حزبا بشأن قوانين الانتخابات

الأحد، 14 يونيو 2020 04:30 م
صور.. عضو بتنسيقية شباب الأحزاب: أجرينا حوارا مع 27 حزبا بشأن قوانين الانتخابات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية أجرت حوارا مجتمعيا مع 27 حزبا سياسيا والعديد من الشخصيات العامة والسياسية، حول قوانين الانتخابات وكان حوار مجتمعيا شاملا، للوصول إلى مشروعات قوانين تحقق الصالح العام، وللوصول لنظام انتخابى أمثل.

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وأضاف "زيدان"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بدور كبير جدا فى إجراء حوار مجتمعى مع 27 حزبا سياسيا والعديد من الشخصيات العامة، وذلك يمثل حراكا مجتمعيا، وكان هناك استماع لكل الآراء ووجهات النظر خلال الحوار بشأن قوانين النواب ومجلس الشيوخ.

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وتابع النائب أحمد زيدان: "رؤى أن النظام الأمثل لإجراء الانتخابات فى هذا التوقيت هو الذى تضمنه مشروع القانون بـ50 % للفردى و50% للقائمة، لأننا نتعامل مع ثقافة مجتمع، حتى يكون عندى تمثيل مناسب والتزام دستورى فيما يتعلق بنسبة المرأة 25% من مقاعد مجلس النواب، ونسب الشباب وذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات، لابد من الأخذ بالقائمة المغلقة المطلقة".

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وختم عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، قائلا: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

 
رئيس-البرلمان-يشيد-بنتاج-حوار-تنسيقية-شباب-الأحزاب
 

تنسيقيه شباب الاحزاب

البرلمان

مجلس النواب

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