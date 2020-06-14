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صور.. جولة محافظ الشرقية لمتابعة تطوير ميدان الطيارة وتوسعة طريق بلبيس الزقازيق

الأحد، 14 يونيو 2020 09:32 م
صور.. جولة محافظ الشرقية لمتابعة تطوير ميدان الطيارة وتوسعة طريق بلبيس الزقازيق جانب من جولة محافظ الشرقية
الشرقية ايمان مهنى

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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة أعمال التجميل والتطوير والتشجير الجارية بالمدينة والتأكد من رفع أكوام القمامة من الشوارع والميادين أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان الطيارة لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالميدان لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة باعتبارها تمثل أحد المداخل الرئيسيه والهامه لمحافظه الشرقية.

ووجه المحافظ اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ورئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعه الانتهاء من رفع الرمال من الطريق وصيانه أعمدة الكهرباء وإنارتها لتوفير عنصري الأمن والأمان للمسافرين عليه.

كما كلف المحافظ رئيس مركز بلبيس بمخاطبة هئية الطرق بإدراج طريق بلبيس العاشر من رمضان في خطة الصيانة العاجلة لتحقيق أعلي درجات الأمان لمستخدميه.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال توسعة طريق بلبيس الزقازيق العاشر من رمضان ليساعد يفك الاختناقات المروريه بالمدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لإعاده الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على رئيس المركز بسرعه الإنتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالميدان وتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين والتأكد من إلتزامهم بإرتداء الكمامات والقفازات الواقية أثناء عملهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

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الشرقية

بلبيس

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