اليوم السابع
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خالد صلاح
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سفارة أمريكا فى سول تعلق لافتة "حياة السود مهمة" تأييدا للاحتجاجات

الأحد، 14 يونيو 2020 09:15 ص
سفارة أمريكا فى سول تعلق لافتة "حياة السود مهمة" تأييدا للاحتجاجات احتجاجات أمريكا - صورة أرشيفية
رويترز

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لقت السفارة الأمريكية في سول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها ونشرت صورة لها على تويتر، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وكتبت السفارة على تويتر أمس السبت مع صورة اللافتة باللونين الأبيض والأسود "السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة بلاك لايفز ماتر دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس نشر الرسالة، وأضاف "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... نكتسب قوتنا من هذا التنوع".

وتنتشر احتجاجات بلاك لايفز ماتر في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة جورج فلويد عقب احتجاز الشرطة له، لكن اللافتة تمثل دعما نادرا وصريحا للاحتجاج من شخص عينه الرئيس دونالد ترامب بعدما ربط ترامب الاحتجاجات العنيفة "ببلطجية".

 


سول

السفارة الامريكية

الشرطة الامريكية

كوريا الجنوبية

حياة السود مهمة

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