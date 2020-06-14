اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد: توفير 7 أجهزة حقن لعلاج "إيدز النخيل" بمركز الداخلة

الأحد، 14 يونيو 2020 10:43 ص
زراعة الوادى الجديد: توفير 7 أجهزة حقن لعلاج "إيدز النخيل" بمركز الداخلة سوسة النخيل - ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفرت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 7 أجهزة حقن لعلاج أشجار النخيل ضد حشرة السوسة الحمراء بمركز الداخلة، وأكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، فى بيان له حقن وعلاج 300 نخلة مصابة بالسوسة الحمراء، وإعدام 10 نخلات أخري بمركز الداخلة وقراه، مع استكمال واستمرار وتكثيف أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالفحص المستمر، وذلك من خلال توفير كل المبيدات والأجهزة اللازمة لعلاج أشجار النخيل المصاب بالآفة المدمرة بكافة مراكز المحافظة.

ولفت إسماعيل، إلى أن إدارات المكافحة تتابع رصد ومكافحة أمراض النخيل حفاظًا على الثروة الإنتاجية للمحصول الاستراتيجي، والذي يشكل مصدر دخل الكثير من المزارعين إن لم يكن غالبية سكان المحافظة.

وأضاف إسماعيل، أن عمليات المكافحة تجري من خلال فحص النخيل بشكل عام، بالإضافة الى الندوات الإرشادية والتعريف بأخطار السوسة وطرق الوقاية والعلاج في حال اكتشاف إصابتها، مشيرًا إلى قيام فريق قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بالخارجة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بمنطقة الشركة 55 ومنطقة الشيخ صبيح بمركز الخارجة، كما أن الحملة أسفرت عن علاج العديد من أشجار النخيل بواقع 7 نخلات بقريتي الشركة" 55 و3 "، وبمنطقة الشيخ صبيح بمركز الخارجة.

 وأوضح إسماعيل، أن الرش الوقائي للنخيل يجري عقب الانتهاء من عملية التقليم لضمان عدم ظهور الحشرة الضارة، في ظل أن جروح التقليم بأشجار النخيل تعد بيئة خصبة لظهورها والرش الوقائي عقب التقليم يحمي النخيل من أضرارها.

 وناشد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المزارعين سرعة الإبلاغ عن أية أعراض أو مؤشرات تشير إلى وجود إصابة، مشدداً على التزام المزارعين بضرورة الرش الوقائي بالتنسيق مع الإدارات الزراعية التابعة لها حفاظا على جودة إنتاج التمور وتجنب الإصابة بالمرض.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

زراعه الوادى الجديد

سوسه النخيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة