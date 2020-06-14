زراعة الوادى الجديد: توفير 7 أجهزة حقن لعلاج "إيدز النخيل" بمركز الداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وفرت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 7 أجهزة حقن لعلاج أشجار النخيل ضد حشرة السوسة الحمراء بمركز الداخلة، وأكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، فى بيان له حقن وعلاج 300 نخلة مصابة بالسوسة الحمراء، وإعدام 10 نخلات أخري بمركز الداخلة وقراه، مع استكمال واستمرار وتكثيف أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالفحص المستمر، وذلك من خلال توفير كل المبيدات والأجهزة اللازمة لعلاج أشجار النخيل المصاب بالآفة المدمرة بكافة مراكز المحافظة.

ولفت إسماعيل، إلى أن إدارات المكافحة تتابع رصد ومكافحة أمراض النخيل حفاظًا على الثروة الإنتاجية للمحصول الاستراتيجي، والذي يشكل مصدر دخل الكثير من المزارعين إن لم يكن غالبية سكان المحافظة.

وأضاف إسماعيل، أن عمليات المكافحة تجري من خلال فحص النخيل بشكل عام، بالإضافة الى الندوات الإرشادية والتعريف بأخطار السوسة وطرق الوقاية والعلاج في حال اكتشاف إصابتها، مشيرًا إلى قيام فريق قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بالخارجة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بمنطقة الشركة 55 ومنطقة الشيخ صبيح بمركز الخارجة، كما أن الحملة أسفرت عن علاج العديد من أشجار النخيل بواقع 7 نخلات بقريتي الشركة" 55 و3 "، وبمنطقة الشيخ صبيح بمركز الخارجة.

وأوضح إسماعيل، أن الرش الوقائي للنخيل يجري عقب الانتهاء من عملية التقليم لضمان عدم ظهور الحشرة الضارة، في ظل أن جروح التقليم بأشجار النخيل تعد بيئة خصبة لظهورها والرش الوقائي عقب التقليم يحمي النخيل من أضرارها.

وناشد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المزارعين سرعة الإبلاغ عن أية أعراض أو مؤشرات تشير إلى وجود إصابة، مشدداً على التزام المزارعين بضرورة الرش الوقائي بالتنسيق مع الإدارات الزراعية التابعة لها حفاظا على جودة إنتاج التمور وتجنب الإصابة بالمرض.