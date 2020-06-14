روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة فى آخر 24 ساعة

أعلنت روسيا تسجيل 8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع مجمل المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى 528964.
وقالت السلطات إن 119 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 6948.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالى للمتعافين منه إلى نحو 5 آلاف عسكرى روسى، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الوزارة: "خلال اليوم الماضى تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كورونا المستجد. وارتفع العدد الإجمالى للعسكريين المتعافين من هذا المرض، إلى 4947 شخصا".
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