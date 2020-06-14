اليوم السابع
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روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة فى آخر 24 ساعة

الأحد، 14 يونيو 2020 09:56 ص
روسيا تسجل 8835 إصابة جديدة بكورونا و119 وفاة فى آخر 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت روسيا تسجيل 8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع مجمل المصابين في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إلى 528964.

وقالت السلطات إن 119 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في آخر 24 ساعة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 6948.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، شفاء 118 عسكريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من مرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالى للمتعافين منه إلى نحو 5 آلاف عسكرى روسى، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة: "خلال اليوم الماضى تعافى 118 عسكريا من عناصر الجيش الروسي، بعد تلقيهم العلاج ضد فيروس كورونا المستجد. وارتفع العدد الإجمالى للعسكريين المتعافين من هذا المرض، إلى 4947 شخصا".

 
 

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