دفن ثانى حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء بمعرفة الطب الوقائى

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مستشفى العريش العام اليوم، إجراءات دفن ثانى حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا وفق الاشتراطات الصحية ،بمعرفة فريق الطب الوقائى وبحضور وإشراف ممثلى الجهات المختصة وعددا من ذويه .

وسبق وأعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد بشمال سيناء ، عن وفاة الحالة بقسم العزل بمستشفى العريش العام ، وهى حالة الوفاة الثانية بشمال سيناء والأولى بمركز الشيخ زويد .



وقال الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية فى الشيخ زويد ، فى تصريحات صحفية ، أن المتوفى فى السبعينيات من العمر.

ونبه بيان الإدارة الصحية المواطنين ، أنه من أجل سلامتهم وحرصا على حياتهم عدم التهاون والاستهتار بالمرض، والإلتزام بتنفيذ قواعد التباعد الإجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وإرتداء الكمامات واستخدام أساليب الوقاية والمواد المطهرة .

واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، الانتهاء من حملة تعقيم لمناطق تتبع حالات تبين إصابتها بكورونا بينها مقرات حكومية .

وجاء فى البيان " تم الانتهاء من تنفيذ حملة تطهير بتوجيهات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الشئون الصحية، ورعاية إدارة المتوطنة .

وتم تطهير بعض العيادات ومركز أشعة ومبنى الادارة الصحية التى تم التردد عليها من قبل الحالات الايجابية بفيروس كورونا.

نفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق السيد السنوسى و محمد شحاته وسعيد متولى و احمد على

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء ، فى بيان لها، الانتهاء من تعقيم منازل 5 مخالطين لحالة إصابة بكورونا .

وجاء فى البيان، أنه خوفاً على صحة المواطنين و كإجراء احترازى انتقل الفريق الطبى بالإدارة الصحية بالشيخ زويد بقيادة الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية، إلى منازل المخالطين للمواطن إيجابى بفيروس كورونا، وعددهم خمسة منازل بمدينة الشيخ زويد، وتم تطهيرها بالكامل وتعقيمها، والتنبيه على جميع المخالطين بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يوم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات وحصر المخالطين وإعطائهم شنط المخالطين تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.