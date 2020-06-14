دعوات لمظاهرات جديدة بأسبانيا بعد مقتل شاب على يد الشرطة

كتبت فاطمة شوقى

طالب العديد من الإسبان على مواقع التواصل الإجتماعى بالنزول مجددا فى الشوارع لاحتجاج على مقتل شاب مغربى على أيدى الشرطة فى يوليو الماضى، فى مدينة ألماريا، فى واقعة مشابهة تمام لما حدث مع المواطن الامريكى ذو الاصول الأفريقية جورج فلويد فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن الشاب الذى يبلغ18 عاما تعرض فى يوليو الماضى لحادث عنيف على ايدى عناصر الشرطة داخل مركز للقاصرين، واغلقت المحكمة القضية فى يناير معتبرة أياها "حادث وفاة عرضية "، وعلى الرغم من ذلك فقد نشر عدد من الصحف الاسبانية صور جديدة للاحداث التى تثبت تعرض الشاب للعنف من قبل رجال الشرطة.

في 1 يوليو 2019 ، استعد مدير مركز الأحداث في تيراس دي أوريا (في الميريا) وخمسة من حراس الأمن لشل حركة إلياس طاهري ، نزيل مغربي يبلغ من العمر 18 عامًا. للقيام بذلك ، قيدوه في غرفة ووضعوه على بطنه على سرير، وضغط أحد حراس الأمن مع ركبته في منطقة قريبة من رأس الشاب ، والتي تتوقف بعد لحظة معينة عن الحركة.

عندما انتهوا من ربطه بالسرير ، كجزء من ما يسمى بـ "بروتوكول ضبط النفس الميكانيكي" ، أدركوا أن طاهري لم يعد لديه نبض، ولم تنجح مناورات الإنعاش المرتجلة على الفور، فقد توفى الشاب على الفور.

تم فتح التحقيق القضائي نتيجة لهذه الأحداث في 29 يناير من قبل القاضية تيريزا إينيس سانشيز جيسبرت ، من محكمة بلدة بورشينا ، التي حكمت بأن ما حدث في مركز الأحداث كان "وفاة عرضية" ، نتيجة التطبيق "الصحيح" لبروتوكول تمت الموافقة عليه في أي حال من قبل السلطات المحلية.

وخلص ضباط الحرس المدني الذين حققوا في الظروف المثيرة للجدل لوفاة طاهري إلى أن أفعال موظفي مركز الاعتقال كانت "صحيحة" ووفقاً للبروتوكول الحالي.