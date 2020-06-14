خروج 13 حالة من الحجر الصحى بعد تعافيهم من كورونا بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، تماثل 13حالة جديدة للشفاء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بينهم طفلين حديثي الولادة و3 كوادر طبية ، ومغادرتهم الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة والعزل بالمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت هى: مروة. ع . ع، وسماح. ع .ف و وفاء.ص.م. وأماني.ع.ش، وكوثر.ش.م و وفاء. ش .ع وضحي.س.ي وحسن.ع.أ .وأحمد.م.ع وولاء.م.م، وبدري.أ.م، وا.م وب.س.

وفى سياق آخر، أعلنت إدارة مستشفى أسوان التخصصى، المخصصة كحجر صحى لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد، عن تركيب فلاتر جديدة مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى داخل المستشفى.

وذكرت "مستشفى الحجر الصحى بأسوان"، فى بيان صحفى لها، أن الإدارة تسابق الزمن وتتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى، وفى إطار الإنجازات والجهود المبذولة تم توفير فلاتر جديدة "هيبا فلتر" وهي فلاتر مقاومة للفيروسات والبكتيريا، ليتم تشغيل المكيفات المركزية بوسائل حماية أكبر من أجل حياة صحية آمنة للمرضى.

وأشار بيان إدارة المستشفى، إلى توفير كل سبل الراحة للمرضى والطاقم الطبى، خاصة في ظل ظروف الطقس الحار بمحافظة أسوان، لذلك حرصت إدارة مستشفى أسوان التخصصى على توفير هذه الفلاتر لتشغيل المكيفات المركزية لتوفير كل سبل الراحة للمرضي وللطاقم الطبى.

والجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، وأفادت وزارة الصحة، فى بيان لها، أنها قامت باستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما.