حصاد الوزارات.. الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
شيخ الأزهر يقرر إلغاء الامتحان الشفوى تخفيفا على الطلاب
بدء التطبيق غدا.. تعرف على مواعيد القطارات الجديدة بعد تعديل ساعات الحظر
صور.. وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد أمريكى لميناء الإسكندرية
خالد العنانى يعلن تفاصيل عودة السياحة إلى مصر فى مؤتمر صحفى اليوم
التعليم: لا يجوز للملاحظ فى امتحانات الثانوية العامة قراءة الأسئلة للطلاب
التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة
وزير الإسكان: بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13 بـ"الإسكان الاجتماعى"
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