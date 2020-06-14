صور.. وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد أمريكى لميناء الإسكندرية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة BBC pearlالى ميناء الاسكندرية وعلى متنها 20 جرار جديد تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتى وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportatio.

وأضاف وزير النقل أنه بعد إجراء كافة الاجراءات الإحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات تم البدء فى تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية ليصل إجمالى عدد الجرارت التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرار ومن المقرر وصول عدد 20جرار أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.