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صور.. وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد أمريكى لميناء الإسكندرية

الأحد، 14 يونيو 2020 01:38 م
صور.. وزير النقل يعلن وصول 20 جرار سكة حديد أمريكى لميناء الإسكندرية وصول الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
كتب رضا حبيشى

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة BBC pearlالى ميناء الاسكندرية وعلى متنها 20 جرار جديد تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفنى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار ، والتى وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة  GE Transportatio

وأضاف وزير النقل أنه بعد إجراء كافة الاجراءات الإحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات تم البدء فى تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية ليصل إجمالى عدد الجرارت التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرار ومن المقرر وصول عدد 20جرار أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (1)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (2)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (3)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (4)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (5)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (6)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (7)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (8)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (9)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (10)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (11)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (12)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (13)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (14)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (15)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (16)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (17)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (18)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (19)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (20)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (21)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية
 

 

الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية (22)
الدفعة الثالثة من صفقة الجرارات الأمريكية 

 


السكة الحديد

الجرارات الامريكية

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