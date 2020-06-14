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‎التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة

الأحد، 14 يونيو 2020 12:59 م
‎التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن تخلفو عن المواعيد المحددة صرف معاشات
‎كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو حيث إشارات الى انتظام الصرف اليوم الاحد لمن تخلفو عن الصرف خلال الأيام المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد


وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف المعاشات والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الاولى ،حيث بلغ إجمالى حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

وجدير بالذكر ان وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الالية A.T.M " " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام(7 -8) من شهر يونيو ،و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.

وأكدت الوزارة أنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.


التضامن

معاشات يونيو

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