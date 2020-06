جونسون فى ذكرى حريق برج جرينفيل: ملتزم بالكشف عن أسباب المأساة

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، التزامه بالكشف عن أسباب مأساة حريق برج جرينفيل في العاصمة لندن، ووجه جونسون كلامه إلى المتضررين من الحريق عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "في حين أن المتضررين برج جرينفيل غير قادرين على التجمع شخصيًا، أريدك أن تعرفوا أن جميعنا في هذا البلد معكم في الروح. وما زلت ملتزم بشكل مطلق بالكشف عن أسباب هذه المأساة ، وضمان عدم تكرارها".

