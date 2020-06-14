اليوم السابع
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جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات ورفع الإشغالات

الأحد، 14 يونيو 2020 10:35 ص
جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات ورفع الإشغالات ازاله الاشغالات بالمدن الجديده
كتب أحمد حسن

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شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملات مكبرة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات والمظاهر العشوائية ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم شن حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لغرف سطح مخالفة بعمارتين جنوب الأحياء، وتم تحويل المخالفتين إلى النيابة العسكرية طبقاً لقانون الطوارئ.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الثاني المجاورة الثانية،  والتي  تمثلت في الاستيلاء على الردود الأمامي وعمل سقالات على الأرصفة بالمخالفة للتراخيص، مشيراً إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن بالجهاز وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي سياق متصل كلف المهندس شريف الشربينى، إدارتي الأحياء والأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر  بشن حملة مكبرة  لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية المخالفة بالحي الأول المجاورة السابعة، وكذا فض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لمنع تجمعات المواطنين بالحي الثاني وبجوار مسجد أبو بكر، والحيين الثالث والرابع وبجوار مسجد عماد راغب.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار الحملات للقضاء علي المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء،  وأن جهاز المدينة  لن يتهاون  في التصدي لأي مخالفات، وسيتم إزالتها على الفور  لردع المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وطالب المهندس شريف الشربيني، قاطني مدينة 6 أكتوبر بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء، وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات بناء.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

 

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه 6 أكتوبر

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ازاله الاشغالات

قانون التصالح

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