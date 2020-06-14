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21 يونيو الجاري..

جامعة طنطا تنظم المنتدى الدولي عن "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة"

الأحد، 14 يونيو 2020 08:31 م
جامعة طنطا تنظم المنتدى الدولي عن "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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تنظم جامعة طنطا المنتدى الدولي الرابع تحت "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" وذلك يومي 21- 22 من الشهر الجاري عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد الدكتور  مجدي سبع رئيس جامعة طنطا  بأن المؤتمر جاء انطلاقاً من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتزامها بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 بما يتسق مع المعايير القياسية العالمية للحفاظ على البيئة واحساسها الدائم بمسئوليتها تجاه حل المشكلات البيئية ودراسة المخاطر والآثار السلبية على البيئة.

 

وأكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المنتدى بأن المنتدى يتضمن 17 محوراً لمناقشة البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي الخاص بالتنمية المستدامة، ومنها: التلوث البيئي، واستدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، الصحة العامة والمخاطر البيئية، الطاقة الخضراء والمدن الذكية، النانو تكنولوجي وتطبيقاتها، الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء، التغيرات المناخية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، إدارة المخلفات، وغيرها.

من ناحية أخرى فتحت جامعة طنطا باب التسجيل لحضور جلسة مستقبل البيئة التعليمية ما بعد جائحة كورونا" Post COVID-19 and Educational Environment" ضمن جلسات المنتدى الدولى الرابع والذى سينعقد يومى 21،22 يونيو الجارى بجامعة طنطا، وتُعقد الجلسة الثانية للمؤتمر الافتراضى والتى يقدمها الدكتور إبراهيم فتحي معوض أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة عين شمس، على أن يتم التسجيل على الرابط للمشاركة فى الملتقى.

http://tuef.tanta.edu.eg/Register_Cert2.aspx?lang=en

والدكتور إبراهيم فتحي معوض هو أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، ومدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ويشغل منصب أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بمصر، و نشر أكثر من 100 مقال أكاديمي وتقني، وهو محكم للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية، كما شارك فى وضع خطة مصر الاستراتيجية للذكاء الاصطناعى وهو عضو المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى المصرى.


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جامعة طنطا

المنتدى الدولي البيئي الرابع

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