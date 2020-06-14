اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفاصيل القبض على أليكس صعب رجل حزب الله المطلوب لواشنطن فى أمريكا الجنوبية

الأحد، 14 يونيو 2020 01:20 م
تفاصيل القبض على أليكس صعب رجل حزب الله المطلوب لواشنطن فى أمريكا الجنوبية رجل الأعمال الكولومبى أليكس صعب
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتقلت سلطات جمهورية الرأس الأخضر، بناء على مذكرة توقيف أمريكية، رجل الأعمال الكولومبى، أليكس صعب، المتهم بإجراء تعاملات وصفتها وزارة العدل الامريكية  بأنها فاسدة مع حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.
 
وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن محاميته ماريا دومينيجيز، أكدت أنه تم توقيفه بموجب "نشرة حمراء" صادرة عن الإنتربول والمتهم في ميامي بتهمة غسل أموال، في الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.
 
ونقلت القناة عن مصدر مطلع على الوضع إن صعب اعتقل عندما كانت طائرته متوقفة للتزود بالوقود على متن رحلة بين كراكاس وإيران. ولم يكن المصدر مفوضا لمناقشة الأمر فتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
 
ورصد صعب على رادار السلطات الأمريكية، قبل بضع سنوات بعد توقيع عدد كبير من العقود مع حكومة مادورو.
 
كما وجه المدعون الفدراليون الأمريكيون فى ميامى اتهامات لصعب ولشريك تجارى له العام الماضى، بغسل الأموال المرتبطة بمخطط رشوة مزعوم لتطوير إسكان للحكومة الفنزويلية والذي لم يتم بناؤه مطلقا.
 
وتتابع تحقيقات فيدرالية أمريكية أنشطة معينة يقوم بها صعب ترتبط بعمليات تمويل لحزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
 
وتشير المعلومات إلى أن صعب هو رجل حزب الله في أمريكا اللاتينية، حيث يشرف على عمليات غير مشروعة هدفها توفير الأموال لتمويل أنشطة الحزب.
 
وعلى نحو منفصل، عاقبته إدارة ترامب بتهمة استخدامه شبكة من الشركات الوهمية المنتشرة في جميع أنحاء العالم - في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ وبنما وكولومبيا والمكسيك - لإخفاء أرباح ضخمة من عقود شراء بأسعار مبالغ فيها والتي تم الحصول عليها من دون مناقصات ومن خلال الرشى والعمولات.
 
ولا تملك الرأس الأخضر اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة.
 
وتتهم الولايات المتحدة صعب وشريكه التجارى ألفارو بوليدو، بغسل أموال ونقل 350 مليون دولار خارج فنزويلا، إما إلى الولايات المتحدة أو عبر الولايات المتحدة إلى حسابات أجنبية، وفي حال إدانته يواجه عقوبة السجن 20 عاما.
 
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية، إن صعب يحاول منذ 2016 جني أرباح من استيراد مواد غذائية إلى فنزويلا التي تعاني شحا في المواد الأساسية، في مخطط يشمل أيضا أبناء زوجة مادورو و13 شركة في بلدان مختلفة.
 
ونقلت قناة الحرة عن مسؤول أمريكى كبير، بأنه في مواجهة نقص العملات الأجنبية أوائل عام 2018، منح مادورو صعب احتكارا لبيع الذهب المستخرج بشكل غير شرعي من مناطق في جنوب فنزويلا.
 
ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان جوايدو باعتقال صعب. واعتبر خوليو بورخيس نائب جوايدو أن "اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه".
 
ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن صعب وزوجته الإيطالية كاميلا فابرى يخضعان للتحقيق في إيطاليا أيضا بتهمة غسل أموال.
 
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب التي اعترفت العام الماضي بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إلى دفع مادورو للتخلى عن السلطة.
 
وفرضت خصوصا حصارا نفطيا على فنزويلا واستهدفت كبار الشخصيات في نظام هذه الدولة التي تشهد أزمة، من دون التمكن حتى الآن من جعل الرئيس الاشتراكي يتنحى.
 

الرأس الأخضر

رجل الأعمال الكولومبى

أليكس صعب

الرئيس الفنزويلى

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زعيم المعارضة فى فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية ويصفها بالباطلة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:04 ص

فنزويلا تعانى من تضخم يصل إلى 3684%.. وخبير يحذر: كارثة والأسوأ قادم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:51 م

فنزويلا: وصول طائرة من إيران محملة بمساعدات لمكافحة كورونا

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:05 م

وزير خارجية فنزويلا: زعيم المعارضة يختبئ بسفارة فرنسا بعد إعلان حزبه "ارهابى"

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:59 ص

فنزويلا: اتفاق بين مادورو وجوايدو على التنسيق فى مكافحة فيروس كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:53 ص

أمريكا تخصص مكافئة 5 ملايين دولار مقابل معلومات ضد نظام مادورو في فنزويلا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:23 م

القبض على رجل أعمال كولومبى مقرب من الرئيس الفنزويلى

السبت، 13 يونيو 2020 07:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة