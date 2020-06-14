اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 03:12 ص
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تعرف على طرق علاج وأسباب الإصابة بضربة الشمس

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 ص
تعرف على طرق علاج وأسباب الإصابة بضربة الشمس ضربة الشمس أرشيفية
كتبت هند عادل

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تحدث ضربة الشمس بشكل عام عندما يتعرض الشخص للحرارة المرتفعة لفترة طويلة جدًا، سواء كان يعمل أو يمارس الرياضة أو ببساطة يجلس في بيئة ساخنة، وهي حالة خطيرة ويجب اعتبارها حالة طارئة.

قإذا تركت دون علاج، يمكن أن يحدث تلف في الأعضاء الداخلية وكلما طالت المدة، أصبحت ضربة الحرارة أكثر خطورة في بعض الحالات، يمكن أن تكون ضربة الحرارة قاتلة، وفقًا لتقرير لموقع medicalnewstoday

حقائق سريعة عن ضربة الشمس

ضربة الشمس حالة خطيرة ويمكن أن تكون قاتلة تشمل الأعراض الدوخة والتغيرات العقلية والغثيان.

إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية، وفقد الجسم القدرة على التبريد، فإنه يعتبر ضربة شمس.

بعض الناس أكثر عرضة لضربات الحرارة، بما في ذلك الشباب وكبار السن والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

يمكن أن تحدث الضربة الحرارية عن طريق المجهود البدني في الظروف الحارة، أو ببساطة عن طريق التواجد في بيئة حارة.

تتم معالجة الضربات الحرارية بطرق خفض درجة حرارة الجسم.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

يمكن أن تؤثر ضربة الشمس على أي شخص من أي عمر، إذا أصبح شخص شديد الحرارة وفقدان الماء والملح من الجسم ، ما يؤدي إلى التعب والضعف وتشنجات العضلات، يُشار إلى ذلك بالإرهاق الحراري.

يمكن أن تشمل أعراض ضربة الشمس ما يلي:


ارتفاع درجة حرارة الجسم: تعتبر درجة حرارة الجسم المرتفعة هي السمة الرئيسية لضربة الحرارة.

التغيرات العقلية: يمكن أن تشمل الارتباك، والنوبات خاصة عند الأطفال، والهذيان، والكلام المشوش، والتهيج ، والغيبوبة.

تغيرات العرق: في حالة الضربات الحرارية الناتجة عن الطقس الحار ، سيشعر الجلد بالحرارة والجفاف. ضربة الشمس التي يسببها الجهد البدني ستجعل البشرة تشعر بالرطوبة.

الغثيان: هو شعور بالغثيان أو التقيؤ.

الصداع: الصداع الخفقاني شائع مع ضربة الشمس.

تغير اللون: قد يتحول الجلد إلى اللون الأحمر عندما يصبح الجسم أكثر سخونة.

التنفس: قد يصبح التنفس أسرع وأكثر ضحالة.

معدل ضربات القلب: عندما يحاول الجسم أن يبرد ، يتم وضع القلب تحت ضغط متزايد مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب.

طرق علاج ضربة الشمس


يجب أن تخفض درجة الحرارة الداخلية للأفراد المصابين بضربة شمس في أسرع وقت ممكن، الهدف الرئيسي من علاج ضربة الشمس هو خفض درجة حرارة المريض ومنع المزيد من الضرر.

هناك عدد من الطرق المحتملة لتحقيق ذلك مثل:

الغمر: يتم غمر الشخص المصاب بضربة الحرارة في الماء البارد أو حمام ثلج.

التبريد بالتبخر: يتم رش الماء البارد على الجلد بينما يتم تهوية الهواء الدافئ على الجسم هذا يسبب التبخر، الذي يبرد الجلد.

بطانيات التبريد وعلب الثلج: يتم لف بطانيات التبريد بضربة حرارة توضع أكياس الثلج في المناطق التي تقترب فيها الأوردة الكبيرة من سطح الجلد، مثل الفخذ والإبط والعنق والظهر هذا يضمن انخفاض درجة حرارة الدم بسرعة.

مرخيات العضلات: يمكن إعطاء أدوية مثل البنزوديازيبينات إذا لم تنخفض درجة حرارة الجسم هذه تمنع الجسم من الارتعاش استجابة للعلاجات الباردة.

أسباب الإصابة بضربة الشمس

ضربة حرارية: يشير هذا إلى ضربة الشمس الناجمة عن النشاط المكثف في بيئة ساخنة، سواء كانت ممارسة الرياضة أو العمل.

ضربة شمس غير تقليدية أو كلاسيكية: يحدث هذا النوع بسبب التعرض لبيئة ساخنة بشكل خاص لفترات طويلة.

 

 


ضربه الشمس

أسباب ضربه الشمس

اعراض ضربه الشمس

علاج ضربه الشمس

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