اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 03:08 ص
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أعراض نقص المغنسيوم عديدة منها القلق وتشنج العضلات

الأحد، 07 يونيو 2020 03:00 ص
أعراض نقص المغنسيوم عديدة منها القلق وتشنج العضلات اعراض نقص المغنسيوم
كتبت فاطمة خليل

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المغنيسيوم معدن يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمك على أداء وظائفه بنجاح، بالإضافة إلى كونه أحد مكونات عظامنا، فهو ضروري أيضًا لتفاعل في الجسم، ويشارك المغنيسيوم في تقلص العضلات والأوعية الدموية ووظيفة الأعصاب وتكوين الناقل العصبي، كما أنه يساعد على ضمان إيقاع صحي للقلب، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص المغنسيوم، وفقاً لموقع everydayhealth.

اعراض نقص المغنسيوم
نقص المغنسيوم

اعراض نقص المغنيسيوم
 

اعراض نقص المغنيسيوم تشمل ما يلي:

الصداع والصداع النصفي

قد يلعب المغنيسيوم دورًا في الناقلات العصبية التي تساعد في السيطرة على الألم أو منعه، وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية.

-تشنج العضلات

لأن المغنيسيوم هو معدن ضروري لوظيفة العضلات، فقد تلاحظ أنك تعاني من تقلصات متكررة أثناء النشاط البدني.

-متلازمة تململ الساقين أو تشنجات العضلات الليلية

قد يساعد المغنيسيوم في إرخاء العضلات، ما قد يقلل من الرغبة غير القابلة للتحكم في الارتعاش أو تحريك ساقيك في الراحة، وفقًا لكليفلاند كلينيك.

-القلق أو الاكتئاب

بعض الناقلات العصبية تتطلب المغنيسيوم للعمل بشكل صحيح، قد تجعل الناقلات العصبية غير المتوازنة من الصعب التهدئة أو تركك تشعر بالحيوية، مما يزيد من خطر الإصابة بالحالات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

-الإمساك

المغنيسيوم يدعم الوظيفة العضلية في جدار القولون ويساعد على تهدئتك، وكلاهما يشجع حركة الأمعاء ويقلل الإمساك.يظهر نقص المغنيسيوم أولاً كفقدان في الشهية والغثيان والقيء والتعب والضعف.

اعراض نقص المغنيسيوم ومضاعفاته
 

يمكن أن يتسبب في حدوث خدر ووخز وتشنجات عضلية وإيقاع غير طبيعي في القلب وحتى تغيرات في الشخصية.

 يمكن أن يؤدي النقص الشديد إلى اختلال توازن الكهارل ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم أو البوتاسيوم.

يمكن لعواقب حالة مثل نقص بوتاسيوم الدم (انخفاض البوتاسيوم) أن تسبب أعراضًا مثل الضعف والتعب.


اعراض نقص المغنسيوم

نقص المغنسيوم

علامات نقص المغنسيوم

اعراض نقص المغنسيوم ومضاعفاته

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