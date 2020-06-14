وأضافت أن فيروس كورونا حصد في الهند منذ بدء تفشيه أرواح 9151 شخصا.. ويخضع الآن 149348 شخصا للعلاج في المستشفيات، وقد تعافى 162378 شخصا، 9027 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الهندية ببدء الخروج تدريجيا من نظام العزل، في المناطق التي سجلت عدد إصابات غير مرتفع.