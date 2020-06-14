النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق منزل سكنى بالسلام

أمرت نيابة السلام، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل سكني بمنطقة النهضة بالسلام، وأوضحت التحريات الأولية، أن الحريق تسبب فى خسائر تقدر ب350 ألف جنيه .

كان قد سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل منزل سكني بمنطقة النهضة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم عمليات إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق نشب داخل منزل بمنطقة النهضة وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة عليه واخماد الحريق دون وقوع إصابات