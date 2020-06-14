اليوم السابع
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النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق منزل سكنى بالسلام

الأحد، 14 يونيو 2020 12:33 م
النيابة تنتدب المعمل الجنائى فى حريق منزل سكنى بالسلام حريق،ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق منزل سكني بمنطقة النهضة بالسلام، وأوضحت التحريات الأولية، أن الحريق تسبب فى خسائر تقدر ب350 ألف جنيه .  
 
كان قد سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل منزل  سكني بمنطقة النهضة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم  عمليات إخماد  الحريق دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق نشب داخل  منزل بمنطقة النهضة  وانتقلت سيارات الإطفاء   وتمت السيطرة عليه واخماد الحريق   دون وقوع إصابات  
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
 
وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
 
وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
 
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب
 
 

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