القوى العاملة: تعيين 128 شابا بينهم 7 من ذوى الهمم بسوهاج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 128 شاباً من بينهم 7 من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد " كعب العمل " المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج .
وأوضح الدكتور هشام ابو زيد مدير المديرية فى تقريره وزير القوى العاملة ، أن المديرية قامت خلال شهر مايو الماضى بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة إلى 185 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، والتحويل الطبى لـ 384 عاملا ، وصرف رعاية اجتماعية لـ 4 حالات وفاة باجمالى 16 ألف جنيه ، و29 حالة مواليد بـ 58 ألف جنيه ، و 5 حالات زواج بإجمالى 15 ألف جنيه ، وصرف منح تعويض عن عمليات وإصابات للعاملين بواقع 7000 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 212 عملية جراحية ، ليصل إجمالى المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 40 عاملاً بإجمالى مبلغ 96 ألف جنيها خلال الشهر ذاته ، ويصبح عدد المستفيدين من الرعاية الصحية والاجتماعية والمنح وكافة المميزات بهم إلى 5034 عاملا مسجلا بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .
وقال مدير المديرية: إن المديرية قامت بالتفتيش على 323 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
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