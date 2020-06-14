اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة والآثار: تعديلات على عرض بعض القطع بمتحف العاصمة الإدارية.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 02:09 م
السياحة والآثار: تعديلات على عرض بعض القطع بمتحف العاصمة الإدارية.. صور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار خلال الجولة
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف العاصمة الادارية الجديدة وذلك لمتابعة مستجدات سير الأعمال به استعدادا لافتتاحه قريبا. 
 
رافقه خلال الجولة اللواء محمد أمين مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و د. محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ود. علي عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي. 
 
وتفقد وزير السياحة والآثار القاعة الكبرى للمتحف والقاعات الملحقة بها، وما تم من تجهيزات بالمتحف لوضع القطع طبقا لسيناريو العرض المتحفي المخصص لها ونظام الاضاءة وغيرها من الأعمال الفنية. 
 
وخلال الجولة وجه د. العناني بإجراء بعض التعديلات على طريقة عرض بعض القطع وناقش مدى امكانية إثراء العرض المتحفي بمجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالعواصم المصرية والتي رسمها كبار فنانى القرن الـ 19.
 
كما وجه بالإسراع في تنفيذ الأعمال المتبقية للانتهاء من التجهيزات اللازمة، مؤكدا على توالي الزيارات التفقدية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الاعمال.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود مبروك، أن العرض المتحفى للمتحف يروى تاريخ العواصم المصرية؛ حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثانى وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثانى ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض فى هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، ادوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.
 
أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الاخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوى على الاوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.
WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.49 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.50 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.50 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.51 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.51 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.52 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.52 PM
 

 

WhatsApp Image 2020-06-14 at 2.07.53 PM
 

خالد العنانى

الاثار

العاصمة الادارية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة