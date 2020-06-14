اليوم السابع
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الحماية المدنية بالسويس تنقذ طفلين عالقين بمنزل

الأحد، 14 يونيو 2020 01:06 م
الحماية المدنية بالسويس تنقذ طفلين عالقين بمنزل الحماية المدنية-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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نجحت إدارة الحماية المدنية بالسويس فى إنقاذ طفلين (4 – 6) سنوات، عالقين بداخل مسكنهما، عقب تلقى الإدارة بلاغاً من والدتهما بطلب مساعدتها بعد غلق باب شقتها وتركها المفاتيح بداخلها سهواً، وتم الدفع بوحدة إنقاذ تابعة للإدارة لمحل البلاغ، وتمكنت باستخدام المعدات اللازمة من الدخول إلى الشقة وفتح الباب وإنقاذ الطفلين.
 

كما تمكنت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب احتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة باحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الدخول .

وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت باستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالمًا وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أهليته الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، استجابوا لمسنة ومساعدتها ونقلها إلى مكتب البريد، وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف معاشها وإعادتها لمنزلها مرة أخرى بمدينة نصر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.

 

 


الحماية المدنبة

انقاذ طفلين

الداخلية

حوادث

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