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البرلمان يوافق على تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة بقوائم انتخابات النواب

الأحد، 14 يونيو 2020 05:45 م
البرلمان يوافق على تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة بقوائم انتخابات النواب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (5) من مشروع القانون المُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بتمثيل المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج فى القوائم.

 

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

 

-      ثلاثة مرشحين من المسيحيين.

-      مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.

-      مترشحين اثنين من الشباب.

-      مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.

-      مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداًالأعداد والصفات الآتية على الأقل:

-      تسعة مترشحين من المسيحيين.

-      ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

-      ستة مترشحين من الشباب.

-      ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.

-      ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

 

 

 
 
 

 

 


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