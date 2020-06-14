إغلاق مركز تجارى شهير فى جدة بسبب إهمال الإجراءات الاحترازية

إيمان حنا

أغلقت أمانة محافظة جدة بالممكلة العربية السعودية مركزا تجاريا شهيرا بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا وفقا لما أكدته صحيفة عكاظ.



ورصد مراقبو بلدية العزيزية تجمعات داخل السوق مع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم توفر كمامات، إضافة إلى عدم وجود أي تنظيم من مسؤولي المركز للحد من التجمعات، ما أسهم في إغلاقه.



وحددت وزارة الداخلية عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ، ويشمل مخالفات عدة، ومنها أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة (5000) ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على (100.000) ريال.



وينص النظام على مضاعفة العقوبة في حال التكرار على النحو الموضح في جدول مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية فى وقت سابق قد أصدرت جدول تصنيف مخالفات الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، مع العقوبات المقررة فى حال عدم الإلتزام.

وأجرت تعديلا على لائحة الفيروس المستجد، وحدثت جدول التصنيف، ليشمل عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والنتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لكلا منها.