اليوم السابع
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إزالة طابق مخالف في حملة لحي أول طنطا بالغربية

الأحد، 14 يونيو 2020 06:35 م
إزالة طابق مخالف في حملة لحي أول طنطا بالغربية إزالة طابق مخالف فى طنطا
الغربية عادل ضرة

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نفذ حي أول طنطا بمحافظه الغربية بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة طابق مخالف ببرج سكني بدائرة الحي، وأسفرت الحملة عن إزالة دور تاسع علوى بشارع 25 يناير طريق شوبر الدائري بمساحة 100متر  ملك المواطن سعد عبد الفتاح الرسنجاوى بالقرار  رقم 155 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للمنشات والمصالح الحكومية بكافة المراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح رئيس حي أول المحلة الكبري، قيام قسم النظافة بالتنسيق مع الإدارة الصحية بحى أول المحلة الكبري بحملة رش وتطهير كافة مناطق الحي، وتم التوجه إلي الأماكن الشعبية التي يوجد بها كثافة سكنية لرش وتطهير واجهات المنازل وواجهات المحلات ودور العبادة والمدارس والمستشفيات بكل منطقة.

وأضاف: أعمال التطهير  شملت منطقة ابو شاهين والرجبي ومنطقة محلة البرج ومنطقة منشية السلام والسكة الوسطي ومنطقة الوراقة ومنطقة سوق اللبن ومنطقة الزهراء ومنطقة ابو راضي وشارع 23 يوليو وشارع 6 اكتوبر  والمستشفي العام والمركز الطبي ، الي جانب تطهير كافة البنوك بنطاق الحي .

 

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